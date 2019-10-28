2019-10-28T15:44:18+03:00
Общество

Рекламу наркотиков в Петербурге прикрыли синими птицами

Волонтеры пометили цветными трафаретами безопасную территорию
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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30 синих птиц появились взамен рекламы наркотиков. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.30 синих птиц появились взамен рекламы наркотиков. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.
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Креативный Санкт-Петербург ежедневно удивляет горожан новыми граффити или арт-объектами. Ко всем ним в разных районах города добавились рисунки 30 синих птиц. Они появились взамен рекламы наркотиков. Закрашивали преступные надписи волонтеры в рамках масштабной общегородской акции «Синяя птица - безопасная территория». Перед творческим процессом, волонтеры предварительно проводили мониторинг территорий города.

- Сегодня волонтеры из нескольких районов, мониторя пространство, уже не находят запрещенных символов. С уверенностью могу сказать, что в точках, где появился наш знак - синяя птица, преступники больше не наносили своей рекламы, - рассказывает координатор акции, начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Константин Пискун.

Эта акция по закрасу рекламы наркотиков проходит уже в седьмой раз. В ней приняли участие 150 волонтеров: они уничтожили более 500 незаконных надписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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