2019-10-28T16:02:24+03:00
Политика

Комитет имущественных отношений Петербурга будет переименован

Смольный считает, что название КИО не соответствует его деятельности
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге КИО могут переименовать в КУГИВ Петербурге КИО могут переименовать в КУГИФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С нового 2020 года Комитет имущественных отношений Петербурга может получить новое название. Соответствующий проект постановления в понедельник, 28 октября, появился на официальном сайте Смольного. Отмечается, что изменение имени органа не смену его штата.

- Наименование любого органа власти должно соответствовать его сфере деятельности и полномочиям. Сегодняшнее наименование Комитета – КИО не в полной мере отражает цели и задачи комитета, - отметил председатель комитета Валерий Калунин.

Чиновник подчеркнул, что термин «имущественные отношения» - слишком абстрактный и может быть связан с другими сферами, например финансовыми или административными. В связи с этим было принято решение переименовать орган в Комитет по управлению государственным имуществом или сокращенно КУГИ.

На данный момент проект изменения находится на антикоррупционной экспертизе, а после будет направлен на согласование в исполнительные органы государственной власти. В случае, если он будет принят, КИО превратится с КУГИ с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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