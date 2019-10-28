В аэропорту Пулково массовые задержки рейсов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-28T16:32:45+03:00

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В аэропорту Петербурга массовые перебои. В понедельник, 28 октября, в Пулково задержано и отменено множество рейсов. Пассажиры часами просиживают в залах ожидания посадки, а некоторым и вовсе приходится возвращаться домой с чемоданами.

- На два часа дня понедельника 47 вылетов из петербургского аэропорта были задержаны. Это примерно одна пятая от всех исходящих рейсов Пулково, - говорится в данных сервиса Flightradar24.

Согласно расписанию воздушной гавани Петербурга, полностью отменены почти 20 рейсов, как входящий, так исходящие. Среди них направления на Тбилиси, Алматы, Минск, Москва, Казань, Сочи и другие города.

Как рассказывают ожидающие своего вылета пассажиры, в аэропорту им объясняют задержку рейсов – неблагоприятной погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU