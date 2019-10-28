2019-10-28T16:46:38+03:00
Происшествия

«Плачу, не могу»: В Карельском поселке сгорели школа и детский сад

Деревянное здание было полностью уничтожено огнем [видео]
Петр КИБЕР
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В Карельском поселке Луусалми сгорели школа и детский садик. Фото: vk.com/club18625908В Карельском поселке Луусалми сгорели школа и детский садик. Фото: vk.com/club18625908
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Без единственных школы и детского сада в один миг остались жители маленького карельского поселка Луусалми. Деревянное здание, в котором находились и классы и группы для дошкольников, внезапно вспыхнуло днем 27 октября. В мгновение ока все сгорело дотла.

- Школу не удалось спасти, кое что успели вынести. Весь поселок был на пожарище, - пишут в группе «ВКонтакте» «Луусалми - моя малая родина» местные жители.

По счастью, все произошло в выходные, когда малышей не было ни в школе ни в детском саду, поэтому никто в огне не пострадал. А вот спасти деревянную постройку шансов практические не было, ведь пожарной части, или хотя бы пожарной машины в поселке нет. К тому времени, как огнеборцы из соседнего поселка добрались до места, спасать было уже нечего.

Пока у школьников, по совпадению, начались каникулы и у властей Карелии есть время решить, как продолжать учебный год. А вот малышей из детсада девать пока некуда.

Ну а местные жители уже собираются на общий сход, чтобы решить, что делать и вспоминают в соцсетях свою погибшую школу: «Какая беда, просто ужас!»; «Страшные новости. Душа наизнанку»; «Большая трагедия для всех жителей поселка»; «Плачу, не могу. Слезы из глаз» ; «Все детство сгорело».

В Карельском поселке Луусалми сгорела единственная школа.Видео: ВК Луусалми - моя малая родина

ИСТОЧНИК KP.RU

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