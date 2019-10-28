Раздетая женщина с собакой на руках босиком бегала на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-28T16:51:10+03:00

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Жители Петербурга заметили женщину во Фрунзенском районе, бегающую раздетой и с собакой на руках. Днем в понедельник, 28 октября, несмотря на мороз в минус 2 градуса на улице, горожанка совершенно босая: следы ее голых ног, из-за того, что петербурженка ходила по лужам, отпечатались на асфальтовых дорожках.

- Раздетая женщина босиком с собакой на руках перебежала улицу Димитрова в районе дома 29 и бежала через парк героев-пожарников, - рассказали очевидцы в соцсети.

По словам свидетелей, якобы петербурженка быстро рассказала встречному пешеходу о том, что ее хотели выгнать из квартиры, которую она в отместку подожгла. Теперь женщина направления в прокуратуру, расположенную на Пражской улице

Куда дальше побежала босая дама с собачкой, не известно. Пешеходы временно потеряли ее из виду. Также женщина не уточнила, на какой именно улице она устроила пожар. Прохожие отметили, что, возможно, петербурженка несколько не в себе.

ИСТОЧНИК KP.RU