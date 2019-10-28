2019-10-28T17:06:50+03:00
Происшествия

Жителя Петербурга обвинили в убийстве восьмилетней давности

39-летний мужчина взят под стражу
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней давностиВ Петербурге задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней давностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга занимается расследование убийства, которое произошло в ноябре 2011 года. Спустя восемь лет, 23 октября 2019 года, правоохранители задержали мужчину, который обвиняется в том, что избил до смерти незнакомого мужчину. Все эти годы подозреваемый скрывался, но теперь ему будет не уйти от правосудия.

- Задержанный находился в розыске с января 2012 года. Под подозрением в убийстве находится 39-летний мужчина. В отношении него ранее было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил следственный комитет Петербурга.

По данным следствия, восемь лет назад, 12 ноября 2011 года, пьяный подозреваемый встретил рядом с одним из домов на Индустриальном проспекте незнакомца. Подвыпивший мужчина поссорился с прохожим на бытовой почве, после чего нанес ему смертельное ранение, от чего тот скончался на месте до приезда помощи.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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