2019-10-28T17:09:19+03:00
Общество

На Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга

Их приурочат к 500-летию столицы Острова Свободы Гаваны
Петр КИБЕР
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Свой первый визит новый президент Кубы совершил именно в Россию. Фото: gov.spb.ruСвой первый визит новый президент Кубы совершил именно в Россию. Фото: gov.spb.ru
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Петербург и Республика Куба стали ближе. Три дня в городе на Неве гостил президент этой страны Мигель Диас-Канель Бермудес. За это время «наследник» братьев Кастро, правивших Островом Свободы долгие десятилетия, успел посетить знаковые места Северной столицы, в том числе Пискаревское кладбище, а потом пообщаться с первыми лицами города на Неве.

- На встрече с президентом Республики Куба в Смольном губернатор Александр Беглов сообщил, что в ноябре в Гаване пройдут Дни Санкт-Петербурга, приуроченные к 500-летию кубинской столицы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга пообещал «подарить» Гаване гала-концерт звезд балета. в том числе солистов Мариинского и Михайловского театров, Театра балета Бориса Эйфмана. Деловая программа включит в себя конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству, круглые столы по здравоохранению, туризму, развитию культуры и двустронних связей.

Встретился Мигель Диас-Канель Бермудес и с председателем петербургского парламента Вячеславом Макаровым.

- Наши страны связывают не просто теплые отношения, а настоящая многолетняя дружба. Мы искренне благодарны вам за поддержку России на международной арене. Для нас Куба всегда будет Островом Свободы и верным союзником нашего Отечества, -заявил спикер Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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