2019-10-28T17:37:43+03:00
Общество

За неуплату алиментов житель Ленобласти 9 месяцев проведет в колонии

Своей бывшей жене на содержание дочки мужчина задолжал больше 100 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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За долги по алиментам горе-отец из Ленобласти отправится в колонию.За долги по алиментам горе-отец из Ленобласти отправится в колонию.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Реальное лишение свободы получил житель Кингисеппского района Ленинградской области, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов своей бывшей жене. Мужчина уже привлекался за это к ответственности, но правильных выводов не сделал и теперь отправится за решетку.

- В 2018 году гражданин был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и получил 20 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.

Однако и после этого горе-отец намеренно скрывал свои доходы, работал нелегально и накопил больше 100 тысяч долга перед бывшей женой, а точнее дочерью, на содержание которой и должны были пойти деньги.

По закону же, вторичный проступок грозит уголовным делом. Это и произошло. Лишь на суде мужчина признал вину, раскаялся и просил не лишать его свободы, но тщетно. Согласно приговору ближайшие 9 месяцев он проведет в колонии общего режима. Долг при этом никуда не денется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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