За неуплату алиментов житель Ленобласти 9 месяцев проведет в колонии
Реальное лишение свободы получил житель Кингисеппского района Ленинградской области, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов своей бывшей жене. Мужчина уже привлекался за это к ответственности, но правильных выводов не сделал и теперь отправится за решетку.
- В 2018 году гражданин был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и получил 20 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.
Однако и после этого горе-отец намеренно скрывал свои доходы, работал нелегально и накопил больше 100 тысяч долга перед бывшей женой, а точнее дочерью, на содержание которой и должны были пойти деньги.
По закону же, вторичный проступок грозит уголовным делом. Это и произошло. Лишь на суде мужчина признал вину, раскаялся и просил не лишать его свободы, но тщетно. Согласно приговору ближайшие 9 месяцев он проведет в колонии общего режима. Долг при этом никуда не денется.
ИСТОЧНИК KP.RU