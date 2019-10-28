В здании Генпрокуратуры на Английской набережной отреставрировали деревянных атлантов

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-28T18:57:01+03:00

Также в особняке Дурново, который занимает ведомство, привели в порядок фасад и зону входного вестибюля

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Все петербуржцы и гости города знают о воспетых в стихах и песнях атлантов, стоящих у Эрмитажа. Но в городе есть и другие атланты, как ни странно, деревянные. Правда, стоят они не на улице, а спрятаны от глаз горожан за дверьми здания Северо-Западного Управления Генпрокуратуры, что на Английской набережной. Причина в том, что ведомство занимает исторический особняк генерала Дурново, где сейчас идет большая реставрация.

- Завершены работы на лицевом фасада и в зоне входного вестибюля. Работы выполнены за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по программе КГИОП. На реставрацию объекта в 2019 году было выделено 52 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП).

Кроме фасада восстановлено внутреннее убранство, включая стены полы и декоративные элементы. «Жемчужиной» стали торшеры в виде атлантов из ореха, работы венецианского скульптора Валентино Бесареля.

Особняк построен в 1820 году, и позднее, через 40 лет, перестроен с обустройством нового крыльца и подъезда на Английской набережной. В последующие годы здание неоднократно перестраивалось, приобретя окончательный вид лишь в 1908 году.

После революции наследников генерала Дурново из особняка выселили.

ИСТОЧНИК KP.RU