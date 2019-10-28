2019-10-28T19:20:15+03:00
Общество

Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание полетов и добавил в расписание новые направления

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили готовность к любым метеоусловиям
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
В зимнем расписании добавятся 11 новых рейсов. Фото: пресс-служба аэропорта «Пулково».В зимнем расписании добавятся 11 новых рейсов. Фото: пресс-служба аэропорта «Пулково».
Изменить размер текста:

«Пулково» объявил о переходе на зимнее расписание полетов. Такой режим продлится с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно, и в это время из петербургского аэропорта можно будет улететь по 11 новым направлениям, в том числе в Новокузнецк, Астрахань, Зальцбург, Инсбрук.

- Также в этом году увеличится количество рейсов во Владикавказ, Казань, Калугу, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Нижнекамск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Самару, Саратов, Сочи, Симферополь, Сургут, Ростов-на-Дону, Тамбов, Уфу, Чебоксары, Челябинск, - сообщили в пресс-службе Пулково. - Что касается зарубежных направлений, то самолеты будут чаще летать: в Анталью, Амстердам, Баку, Гянджу, Дубай, Душанбе, Худжанд, Ереван, Минск, Прагу, Хельсинки.

В зимнем сезоне 2019/20 Пулково подготовило и большую чартерную программу полетов: Анталья, Стамбул, Бангкок, Паттайя Утопао, Варадеро, Гоа, Коломбо, Дубай, Ла Романа, Нячанг, Санья.

- Аэропорт имеет все необходимое оснащение для штатной работы в сложных метеоусловиях, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября
Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2
В Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны
В небе над Кудрово заметили странное свечение
На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле
На «Адмиралтейских верфях» заложат сразу 2 новые подлодки для ВМФ России
МЧС предупреждает водителей Ленобласти о гололедице 29 октября
В Ленобласти проблемные недострои либо сдадут, либо вернут деньги дольщикам
В здании Генпрокуратуры на Английской набережной отреставрировали деревянных атлантов
Глава Санкт-Петербурга пригласил кубинских школьников на «Алые паруса»
«Состояние критическое, она нетранспортабельна»: Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому на отдыхе, пока оставят в Турции
За неуплату алиментов житель Ленобласти 9 месяцев проведет в колонии
На Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга
Жителя Петербурга обвинили в убийстве восьмилетней давности
Раздетая женщина с собакой на руках босиком бегала на юге Петербурга
«Плачу, не могу»: В Карельском поселке сгорели школа и детский сад
В аэропорту Пулково массовые задержки рейсов
Утром в Петербурге и области произошло 404 ДТП
Комитет имущественных отношений Петербурга будет переименован
Рекламу наркотиков в Петербурге прикрыли синими птицами
Зеленый Петербург: Сколько стоит вернуть деревья на набережные города
Меньше чем за месяц по Фрунзенскому радиусу проехали 828 тысяч пассажиров
Счастливый отец из Кронштадта бесследно пропал после рождения ребенка
В Петербурге няня обчистила родителей малыша, за которым присматривала