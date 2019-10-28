Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание полетов и добавил в расписание новые направления

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-28T19:20:15+03:00

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«Пулково» объявил о переходе на зимнее расписание полетов. Такой режим продлится с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно, и в это время из петербургского аэропорта можно будет улететь по 11 новым направлениям, в том числе в Новокузнецк, Астрахань, Зальцбург, Инсбрук.

- Также в этом году увеличится количество рейсов во Владикавказ, Казань, Калугу, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Нижнекамск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Самару, Саратов, Сочи, Симферополь, Сургут, Ростов-на-Дону, Тамбов, Уфу, Чебоксары, Челябинск, - сообщили в пресс-службе Пулково. - Что касается зарубежных направлений, то самолеты будут чаще летать: в Анталью, Амстердам, Баку, Гянджу, Дубай, Душанбе, Худжанд, Ереван, Минск, Прагу, Хельсинки.

В зимнем сезоне 2019/20 Пулково подготовило и большую чартерную программу полетов: Анталья, Стамбул, Бангкок, Паттайя Утопао, Варадеро, Гоа, Коломбо, Дубай, Ла Романа, Нячанг, Санья.

- Аэропорт имеет все необходимое оснащение для штатной работы в сложных метеоусловиях, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU