2019-10-28T19:24:52+03:00
Общество

В Ленобласти проблемные недострои либо сдадут, либо вернут деньги дольщикам

Об этом заявил вице-губернатор региона Михаил Москвин
Петр КИБЕР
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Власти Ленобласти пообещали достроить проблемные жилые комплексы. Или вернуть деньги.Власти Ленобласти пообещали достроить проблемные жилые комплексы. Или вернуть деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Проблема обманутых дольщиков в Ленинградской области стоит достаточно остро. Как минимум с десяток жилых комплексов остались или не сданными до конца, или брошенными на этапе котлована. Без квартир остались около 10 тысяч человек. Им пообещали либо жилье, либо деньги. Но не всем.

- Национальный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и правительство Ленобласти подписали соглашение о совместном финансировании достройки проблемных ЖК, - пишет «ФАН».

Каждая из сторон выделит в 2019 году по 800 миллионов рублей, которые пойдут на возобновление работ.

В первую очередь средства направят на шесть комплексов: «Морошкино», Yolkki Village, «Азбука» «Шотландия», «Щегловская усадьба» (два корпуса) и «Кирккоярви».

При этом «Десяткино -2», к примеру, в список не попало, так как застройщик не считается банкротом. А это обязательное условие для вмешательства со стороны.

Но есть и другие ЖК, достраивать которые не имеет смысла - затраты слишком велики. Их дольщикам будут возвращать деньги по рыночной стоимости квадратного метра. Так что люди смогут получить даже больше, чем вложили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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