Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле
В Петербурге заключили под стражу заместителя председателя жилищного комитета по делу о наркотиках. Акима Гашенко не видели на работе с прошлой недели. Коллеги сообщали ТАСС, что он покинул свою должность еще 24 октября. На сайте комитета информацию о зампредседателя уже убрали из сведений о руководстве.
- Акима Гашенко задержали сотрудники ФСБ. Его обвиняют по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. На время следствия бывшего чиновника заключили под стражу, - сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
Гашенко оперативно убрали с сайта комитета. Фото: gov.spb.ru
Добавим, что в комитете Гашенко руководил работой отделов содействия льготникам в улучшении их жилищных условий, занимался развитием жилищного фонда, а также курировал расселение коммунальных квартир и контролировал исполнение жилищного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU