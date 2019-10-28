2019-10-28T20:33:32+03:00
Происшествия

Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле

Аким Гашенко покинул свою должность 24 октября, его задержали сотрудники ФСБ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Экс-чиновника обвиняют по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.Экс-чиновника обвиняют по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге заключили под стражу заместителя председателя жилищного комитета по делу о наркотиках. Акима Гашенко не видели на работе с прошлой недели. Коллеги сообщали ТАСС, что он покинул свою должность еще 24 октября. На сайте комитета информацию о зампредседателя уже убрали из сведений о руководстве.

- Акима Гашенко задержали сотрудники ФСБ. Его обвиняют по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. На время следствия бывшего чиновника заключили под стражу, - сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Гашенко оперативно убрали с сайта комитета. Фото: gov.spb.ru

Гашенко оперативно убрали с сайта комитета. Фото: gov.spb.ru

Добавим, что в комитете Гашенко руководил работой отделов содействия льготникам в улучшении их жилищных условий, занимался развитием жилищного фонда, а также курировал расселение коммунальных квартир и контролировал исполнение жилищного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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