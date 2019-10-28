СЕГОДНЯ 22:31 2019-10-28T22:33:44+03:00

После фонтанов в Павильонном зале воссоздадут и анфиладу в виде волшебного сада. Фото: hermitagemuseum.org

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28 октября в Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны, украшенные резными раковинами. Они находятся в Павильонном зале. Раньше плохо очищенная вода в фонтанах портила и загрязняла чаши из мрамора. На них повсюду появлялась ржавчина. Во время прошлых реставраций из Малого Эрмитажа частично демонтировали трубопроводы. Некоторые металлические элементы декора фонтана были неизбежно утрачены. Зато сейчас, наконец, всю красоту вернули на место.

- Считалось, что трудно и в целом нехорошо пускать воду в залах Эрмитажа. Но вскоре климатологи и техники подсказали нам, что технологический прогресс шагнул вперед, поэтому возобновить работу фонтанов оказалось вполне реально. Они сделали два новых резервуара с водой и прикрепили новые фильтры, - рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Резные раковины украшают фонтаны. Фото: hermitagemuseum.org

Теперь Павильонный зал потихоньку приобретает свой истинный вид. По словам Пиотровского, скоро там воссоздадут и анфиладу на манер волшебного сада.

ИСТОЧНИК KP.RU