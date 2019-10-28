Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2

СЕГОДНЯ 23:02 2019-10-28T23:04:08+03:00

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СКА наконец-то прервал череду из 5 поражений подряд, победив на выезде «Северсталь» со счетом 1:2. За армейцев во втором периоде отличился Кемппайнен. В третьем отрезке игры хоккеисты из Череповца сравняли счет усилиями Морозова. Исход встречи решался в буллитах – и тут петербуржцам повезло больше. После игры наставник СКА Алексей Кудашов в первую очередь поблагодарил болельщиков, которые в столь сложное для команды время неустанно поддерживают команду.

- «Кусками» играли. Были хорошие моменты, владели шайбой, но снова не реализовывали их. В конце, ведя в счете, почему-то скатились и решили сохранить минимальный счет и поплатились. Этот момент не понравился. Безусловно – победа для нас как глоток воздуха. Последние игры мы были на верном пути, просто немножко не хватало чего-то. Постараемся переламывать ситуацию сейчас, - отметил главный тренер армейцев из Петербурга на послематчевой пресс-конференции.

Кудашов заявил, что причины спада кроются и в сильном чемпионате, поскольку уровни многих команд выровнялись. Следующий матч СКА проведет против «Витязя» в гостях. Встреча состоится 30 октября в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU