2019-10-29T00:14:00+03:00
Дом. Семья

Петербурженка спасла напуганную сову, которая врезалась в окно, улетая от стаи разъяренных ворон

Воронье гоняло сову по Красносельскому району [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Напуганная сова в стрессе врезалась в один из жилых домов. Фото: vk.com/sohranimparkНапуганная сова в стрессе врезалась в один из жилых домов. Фото: vk.com/sohranimpark
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Петербурженка спасла сову, которую гоняла стая разъяренных ворон по Красносельскому району. Свидетель погони поначалу решила отбить беззащитную птицу, размахивая руками и пакетом. Однако это напугало как воронье, так и сову – она начала метаться между домами и от стресса врезалась в одно из окон жилого дома. Женщина взяла упавшую бедолагу и унесла ее прочь от агрессивных птиц.

- Я получила инструкцию от волонтеров-спасателей, что сову лучше выпустить в парк вечером, принеся ее туда в коробке. Дома я отнесла ее на время в ванную. Но мой кот сразу сел под дверь, карауля нового гостя. Так что решила не ждать вечера, понесла днем, что оказалось ошибкой. Мы с подругой выпустили ее у елок, где еще в прошлом году жили совы. В итоге она полетела в лесок, - рассказала пернатой в сообществе «Сохраним Южно-Приморский парк» во «Вконтакте».

Правда, за птицей следом вновь погнались грозно каркающие вороны. Однако женщина отмечает, что они потеряли сову в лесу и вернулись ни с чем.

Спасение совы в Красносельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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