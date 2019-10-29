Дорогое падение: Страховщики выплатят 1,4 млн пассажирке поезда «Мурманск-Петербург», свалившейся с верхней полки
АО «СОГАЗ» выплатит около 1,4 миллиона рублей пассажирке поезда «Мурманск-Петербург», которая свалилась с верхней полки и сломала себе руку. Соответствующее решение вынес 28 октября Выборгский районный суд.
Женщина судилась со страховщиками еще с июля 2018 года. 9 числа того месяца она пыталась подняться на свое место на верхней полке, но не смогла удержаться и упала на пол. По прибытии в Петербург она устремилась в травматологию, где ей диагностировали закрытый перелом левой руки со смещением. Более того, у пострадавшей нарушилась работа нервов, что привело к мышечной слабости.
- В конце июля истица обратилась в АО «СОГАЗ», которое сотрудничало с перевозчиком. Однако на следующий месяц в организации отказались выплатить ей страховое возмещение. В итоге женщина решила судиться. Процесс длился больше года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Потерпевшая не зря так долго старалась – АО «СОГАЗ» обязали выплатить ей около 1,4 миллиона, из которых на неустойку и страховое возмещение приходится по 440 тысяч рублей, а на штраф - 445 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU