2019-10-29T01:21:44+03:00
Происшествия

Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках

В суде закончились прения по уголовному делу в отношении Ильи Жинкина, обвиняющегося во взяточничестве
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Обвиняемый сознался в получении взятки и легализации преступных доходов.Обвиняемый сознался в получении взятки и легализации преступных доходов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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28 октября в Октябрьском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Фонда имущества Петербурга. Илья Жинкин сознался в том, что брал взятки. Следствие полагало, что мужчина требовал деньги от предпринимателей за легкое и беспрепятственное оформление договора купли-продажи здания в центре города. Поначалу экс-замглавы свою вину отрицал, но спустя год судебного дела пошел на попятную.

- Жинкин признался во всех вмененных деяниях, а конкретно в получении взятки и легализации преступных доходов. Прокурор просит назначить ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в 3,7 миллионов рублей. Более того, ему хотят запретить занимать определенные должности на протяжении 10 лет, - сообщает итоги прений объединенная пресс-служба российских судов Петербурга.

Добавим, что двум взяточным посредникам Жинкина обвинение также попросило условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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