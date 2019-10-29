«Подорожник» с обновленным дизайном появился в кассах метрополитена

СЕГОДНЯ 01:53 2019-10-29T01:56:07+03:00

Новый проездной в виде карты и брелока стал доступен для покупки 29 октября [фото]

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29 октября у знаменитого «Подорожника» обновился дизайн. Художественное оформление проездного предлагали десятки петербуржцев, но в итоге в творческом конкурсе победил проект студентки СПбГУ Любови Арсеньевой. На новом варианте «Подорожника» изображены главные достопримечательности Северной столицы, а также разные виды транспорта в городе. Приобрести единый проездной билет с данным дизайном уже можно во всех кассах метрополитена.

- При этом в «Организаторе перевозок» отмечают, что именно это оформление в ближайшем времени может прижиться и стать стандартным. Дело в том, что «Подорожники» в старом дизайне постепенно уходят из оборота, поэтому сейчас в Санкт-Петербурге ищут для них новый базовый макет, - пишет Peterburg2.

Новое оформление примерят на себя и карта и брелок. Фото: orgp.spb.ru

Добавим, что стоимость карты и брелока составят 60 и 100 рублей соответственно. В новом дизайне их произвели в количестве 560 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU