КАД у Вантового моста встал в пробку из-за ДТП грузовика с тремя легковушками

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-29T08:20:25+03:00

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Так называемый, День жестянщика, продолжается в Петербурге. В ночь на вторник, 29 октября, город укутало снегом, сделав улицы и дороги труднопроходимыми. Слякоть и лужи, образовавшиеся у Вантового моста, «помогли» лишь создать аварийную ситуацию, вследствие чего грузовик налетел на ограждение и помял еще три легковые машины.

- На внешнем кольце, у Вантового моста грузовик с прицепом поломал ограждение. Дорожники и несколько помятых легковушек перекрыли три полосы, - рассказала водитель, застрявший в пробке.

Столкновение произошло в районе семи утра, поэтому в самый час пик проезд по КАД в районе Вантового моста осуществляется только по крайней правой полосе. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

В целом, на восемь часов утра КАД в районе встал в пробку как на внешнем от развязки с выездом на Октябрьскую набережную до Софийской, так и на внутреннем кольце от проспекта Обуховской обороны до 53-го километра.

ИСТОЧНИК KP.RU