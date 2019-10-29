Петербуржцы спасли спящих соседей из ночного пожара в доме на улице Новостроек

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-29T11:01:00+03:00

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Мощный ночной пожар чуть было не стал причиной огромной трагедии в Кировском районе Петербурга. В первом часу ночи вторника, 29 октября, в трехкомнатной квартире дома 25 по улице Новостроек вспыхнул огонь. Дым от пламени быстро распространился и выбрался из квартиры на лестничную клетку, нависая опасностью над всеми жильцами дома. В это время еще не все спали. Очевидцы, увидев огонь, поспешили спасать спящих людей.

- Мы с коллегами были в офисе, который расположен во дворе дома. Шла ночная смена. Мой коллега Михаил вышел на улицу и увидел возгорание на 3 этаже. Вызвали немедленно пожарных, и бегом в подъезд, всех будить. Собственно этим выиграли много времен, - рассказал "КП-Петербург" один из героев минувшей ночи Денис Захаров.

Жительница дома, где произошел пожар, рассказала, что она спала и очень испугалась, когда, открыв дверь на чей-то настойчивый стук, увидела стену дыма.

- В горящей квартире, в одной из комнат спала женщина. Мой коллега смог ее разбудить, но подойти к горящей комнате было невозможно, так как за дверью был столб огня и дыма . Там уже спасатели подоспели. В это время дальше оповещал верхние этажи. Я уже встретил спасателей, - поведал Денис.

В самой комнате горящей было пусто, как я понял квартира коммунальная

Пожарные приехали на место через пять минут после того, как очевидцы позвонили в службы. К 1:20 часам огонь в квартире был потушен. Выгорела комната площадью 18 квадратных метров, а также немного подгорел коридор. По предварительным данным, из пожара все выбрались живые. О пострадавших не сообщается.

Петербуржцы спаслись из мощного ночного пожара 29.10.2019 в Кировском районе .

ИСТОЧНИК KP.RU