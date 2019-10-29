2019-10-29T09:05:57+03:00
Происшествия

Как в турецкой бане: Кипяток разлился на проезжую часть на Варшавской улице в Петербурге

Местные жители боятся остаться без отопления [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Варшавской в Петербурге кипяток залил проезжую частьНа Варшавской в Петербурге кипяток залил проезжую частьФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге начинает сильнее холодать, от чего и аварии на теплосетях выглядят еще «эффектнее» за счет своего густого пара. Вечером около 23 часов в понедельник, 28 октября, жители дома на Варшавской улице Московского района увидели у себя за окном белый «дым», поднимающийся от кипятка, разлившегося по дороге.

- Хаммам (турецкая баня, прим.ред.) на Варшавской 61, корпус 1. До аварийки не дозвониться, на проводе постоянно поют «dont worry, be happy». Позвонили в МЧС, - с юмором рассказал о ЧП местный житель.

Также он высказал на опубликованном видео предположение, что из-за аварии теперь весь дом останется без отоплении. Но оптимистичный ребенок за кадром успокоил мужчину, заявив, что просто надо надеть кофту, чтобы не было холодно.

По словам местных жителей, уже в первом часу ночи специалисты, а также полиция были на месте ЧП. Правоохранители зафиксировали инцидент, а работники приняли устранять неполадку. По всей видимости, ремонт обошелся без отключения отопления.

На Варшавской в Петербурге кипяток залил проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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