2019-10-29T09:41:23+03:00
Происшествия

«Ромео» из Ленобласти поплатился уголовным делом за страстный секс с малолетней подругой

За ночь любви молодому парню грозит до четырех лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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Жителю Ленобласти грозит 4 года тюрьмы за развращение школьницыЖителю Ленобласти грозит 4 года тюрьмы за развращение школьницыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Молодой житель Ленинградской области, в свои 18-лет уже трудящийся на работе, может на четыре года отправиться за решетку за ночь любви и страсти с несовершеннолетней девочкой. Жителя поселка Щеголово во Всеволожском районе подозревают в сексуальных отношениях с 15-летней школьницей, что является незаконным.

- В 19:10 вечера в понедельник, 28 октября, зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления. По данным следствия, 18 октября 18-летний парень совершил половой акт с 15-летней девочкой у себя дома в поселке Щеглово, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно полиции о любовной связи подростка и 18-летнего парня, не уточняется. В минувшую субботу, 26 октября, молодой человек был задержан. Известно, что он работает в подсобке на производстве.

Правоохранители продолжают проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодому человеку за страстную ночь с несовершеннолетней грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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