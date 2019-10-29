«Ко-ко Шамо»: В Петербурге похитительнице петуха редкой породы грозит 6 лет колонии

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-29T10:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге в полицию Приозерского района поступил необычный звонок. 33-летний мужчина рассказал силовикам, что в его квартиру пробрались неизвестные и похитили ... петуха! Птица оказалась необычной, а редкой породы «Шамо». Это бойцовский вид петуха считается экзотическим. Завезен в Россию из азиатских стран. Для того, чтобы его похитить преступник разбил стекло в квартире хозяина птицы на первом этаже.

Полицейские сразу же начали поиск преступницы. И вскоре вышли на его, а точнее ее след.

- Сумма материального ущерба 20000 рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска задержана 27-летняя неработающая женщина. Похищенная птица у нее изъята.

Сейчас редкого петуха уже вернули хозяину. Ну а на девушку возбудили уголовное дело по статье "Кража".

28.10.2019 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до шести лет колонии. Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU