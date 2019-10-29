Специалист по защите гостайны бесследно пропал в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-29T10:04:03+03:00

Офицер ФСБ уже 10 дней не выходит на связь

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В Санкт-Петербурге полиция и волонтеры разыскивают бесследно пропавшего специалиста по защите государственной тайны, бывшего командира противолодочного корабля Дмитрия Полейчука. 46-летний мужчина ушел из дома 19 октября и с тех пор его больше никто не видел. Родные и близкие объявили тревогу в связи с этим неожиданным исчезновением.

- Дмитрий плотного телосложения, ростом 185 сантиметров. Был одет в черную куртку, светлые джинсы и коричневые ботинки. Носит серую сумку через плечо, - говорится в ориентировке пропавшего.

Дмитрий Полейчук ушел из дома 19 октября и не вернулся / Фото: Лиза Алерт

Житель Колпино около 20 лет отдал государственной службе. В 2000-м году окончил высшие специальные офицерские классы ВМФ и стал командир противолодочного корабля. В 2010 году получил корочку Академии пограничной службы ФСБ России. Является ведущим специалистов по защите государственной тайны, много лет прослужил в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU