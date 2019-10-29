2019-10-29T10:42:45+03:00
Авто

После снегопада ГИБДД предупредило водителей и пешеходов об опасности на дорогах

«Новогодняя» погода принесла неприятный сюрприз автомобилистам, не успевшим сменить резину на зимнюю
Петр КИБЕР
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В связи со снегопадом ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах.В связи со снегопадом ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Настоящий новогодний снегопад порадовал петербуржцев утром 29 октября. Выглянув в окно во вторник горожане увидели бело-белое поле, а автомобилисты принялись играть в угадайку, пытаясь отыскать свою засыпанную машину. При этом снег принес серьезное осложнение ситуации на дорогах, а ГИБДД, в свою очередь, напомнило пешеходам и водителям об опасности.

- В связи со снегопадом призываем всех участников дорожного движения быть максимально внимательными. Водителям необходимо держать дистанцию с соблюдать скоростной режим, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не остались без напутственных слов и пешеходы. Им советуют не нестись через дорогу сломя голову, даже если горит зеленый свет, а прежде смотреть по сторонам. Надо помнить, что дорога скользкая, а остановить машину в одно мгновение прост невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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