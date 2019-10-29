СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-29T10:49:50+03:00

Новый притон с проститутками в Петербурге проработал всего семь дней / Фото: МВД Петербурга

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В Петербурге сотрудники полиции нашли очередной притон для занятия проституцией. Салон с ночными бабочками успел просуществовать всего неделю с момента открытия, так как стражи правопорядка оперативно выполнили свою работу и 22 октября задержали сутенера этого заведения.

- Сотрудники полиции вечером 22 октября раскрыли бордель «на дому» на Брестском бульваре, 11/36. В тот момент, когда пришли правоохранители, в квартирке, где оказывались платные сексуальные услуги, были четыре девушки с низкой социальной ответственностью, работавшие в этом притоне, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все девочки, в возрасте от 23 до 33 лет, приехали в Петербург из других городов России: две из Ставропольского края, одна из Башкортостана, еще одна из Коми.

Также в момент прихода полиции, в борделе находился сам 32-летний сутенер, которого задержали. В отношении «предпринимателя» возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU