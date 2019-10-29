2019-10-29T10:49:50+03:00
Происшествия

Новый притон с проститутками в Петербурге проработал всего семь дней

На сутенера, хотевшего заработать легкие деньги, завели уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новый притон с проститутками в Петербурге проработал всего семь дней / Фото: МВД ПетербургаНовый притон с проститутками в Петербурге проработал всего семь дней / Фото: МВД Петербурга
Изменить размер текста:

В Петербурге сотрудники полиции нашли очередной притон для занятия проституцией. Салон с ночными бабочками успел просуществовать всего неделю с момента открытия, так как стражи правопорядка оперативно выполнили свою работу и 22 октября задержали сутенера этого заведения.

- Сотрудники полиции вечером 22 октября раскрыли бордель «на дому» на Брестском бульваре, 11/36. В тот момент, когда пришли правоохранители, в квартирке, где оказывались платные сексуальные услуги, были четыре девушки с низкой социальной ответственностью, работавшие в этом притоне, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все девочки, в возрасте от 23 до 33 лет, приехали в Петербург из других городов России: две из Ставропольского края, одна из Башкортостана, еще одна из Коми.

Также в момент прихода полиции, в борделе находился сам 32-летний сутенер, которого задержали. В отношении «предпринимателя» возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГУП «ТЭК» Петербурга рассказали, в каких районах теплосети требуют ускоренного ремонта
Двое студентов и безработный избили кассира «Дикси» и украли из магазина алкоголь
Пенсионер из Петербурга отдал 130 тысяч рублей за фальшивую скидочную карту
Губернатор Петербурга наградил лучших работников транспортной сферы
Сезон разводки мостов 2019 года в Петербурге закончится 15 ноября
Из-за снегопада «Аллегро» из Финляндии придет в Петербург с опозданием
После снегопада ГИБДД предупредило водителей и пешеходов об опасности на дорогах
Специалист по защите гостайны бесследно пропал в Петербурге
«Ко-ко Шамо»: В Петербурге похитительнице петуха редкой породы грозит 6 лет колонии
«Ромео» из Ленобласти поплатился уголовным делом за страстный секс с малолетней подругой
Как в турецкой бане: Кипяток разлился на проезжую часть на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржцы спасли спящих соседей из ночного пожара в доме на улице Новостроек
КАД у Вантового моста встал в пробку из-за ДТП грузовика с тремя легковушками
«Подорожник» с обновленным дизайном появился в кассах метрополитена
Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках
Дорогое падение: Страховщики выплатят 1,4 млн пассажирке поезда «Мурманск-Петербург», свалившейся с верхней полки
Петербурженка спасла напуганную сову, которая врезалась в окно, улетая от стаи разъяренных ворон
Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября
Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2
В Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны
В небе над Кудрово заметили странные световые столбы
На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле