Губернатор Петербурга наградил лучших работников транспортной сферы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-29T11:58:39+03:00

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На сегодняшний день в Санкт-Петербурге в транспортной сфере задействовано 45 тысяч специалистов. Лучших из них в торжественной обстановке наградил губернатор Александр Беглов 28 октября. Он поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. А также отметил почетными грамотами 7 специалистов и еще 20 благодарностями.

- Вы перевозите ежедневно миллионы пассажиров - жителей и гостей города. Очень приятно слышать добрые отзывы о наших водителях и кондукторах. Они всегда подскажут, как лучше проехать, где выйти или просто вежливо пожелают доброго утра, - прокомментировал глава города.

Примечательно, что первый общественный транспорт, по словам градоначальника, появился именно в Петербурге. В 2020 году исполнится 190 лет с тех пор, как на улицах города появились омнибусы – прообраз современных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU