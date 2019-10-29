2019-10-29T11:58:39+03:00
Общество

Губернатор Петербурга наградил лучших работников транспортной сферы

Градоначальник поздравил специалистов с профессиональным днем
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Почетными грамотами и благодарностями отметили 27 специалистов транспортной сферы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.Почетными грамотами и благодарностями отметили 27 специалистов транспортной сферы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге в транспортной сфере задействовано 45 тысяч специалистов. Лучших из них в торжественной обстановке наградил губернатор Александр Беглов 28 октября. Он поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. А также отметил почетными грамотами 7 специалистов и еще 20 благодарностями.

- Вы перевозите ежедневно миллионы пассажиров - жителей и гостей города. Очень приятно слышать добрые отзывы о наших водителях и кондукторах. Они всегда подскажут, как лучше проехать, где выйти или просто вежливо пожелают доброго утра, - прокомментировал глава города.

Примечательно, что первый общественный транспорт, по словам градоначальника, появился именно в Петербурге. В 2020 году исполнится 190 лет с тех пор, как на улицах города появились омнибусы – прообраз современных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГУП «ТЭК» Петербурга рассказали, в каких районах теплосети требуют ускоренного ремонта
Двое студентов и безработный избили кассира «Дикси» и украли из магазина алкоголь
Пенсионер из Петербурга отдал 130 тысяч рублей за фальшивую скидочную карту
Сезон разводки мостов 2019 года в Петербурге закончится 15 ноября
Из-за снегопада «Аллегро» из Финляндии придет в Петербург с опозданием
Новый притон с проститутками в Петербурге проработал всего семь дней
После снегопада ГИБДД предупредило водителей и пешеходов об опасности на дорогах
Специалист по защите гостайны бесследно пропал в Петербурге
«Ко-ко Шамо»: В Петербурге похитительнице петуха редкой породы грозит 6 лет колонии
«Ромео» из Ленобласти поплатился уголовным делом за страстный секс с малолетней подругой
Как в турецкой бане: Кипяток разлился на проезжую часть на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржцы спасли спящих соседей из ночного пожара в доме на улице Новостроек
КАД у Вантового моста встал в пробку из-за ДТП грузовика с тремя легковушками
«Подорожник» с обновленным дизайном появился в кассах метрополитена
Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках
Дорогое падение: Страховщики выплатят 1,4 млн пассажирке поезда «Мурманск-Петербург», свалившейся с верхней полки
Петербурженка спасла напуганную сову, которая врезалась в окно, улетая от стаи разъяренных ворон
Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября
Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2
В Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны
В небе над Кудрово заметили странные световые столбы
На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле