Сезон разводки мостов 2019 года в Петербурге закончится 15 ноября

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-29T11:22:01+03:00

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В Петербург постепенно приходит зима. Во вторник, 29 октября, уже выпало сантиметра два снега, а по утрам на лужах можно увидеть тонкую корку льда. В связи с похолоданием, в скором времени морозы начнут сковывать воду в Неве, делая ее не пригодной для судоходства. Окончание движения кораблей и катеров по реке всегда означает и конец сезона разводки мостов.

- Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов с 00 часов 00 минут 15 ноября 2019 года. Закрыть водные объекты для плавания на маломерных судах с 09 часов, - сообщили в Смольном.

После того, как остановится движение по Неве, в ночь с 15 на 16 ноября, мосты Петербурга уже разводить не будут. И поднимать их створы не будут до весны 2020 года. Так, в 2019 году навигация в Петербурге началась с 10 апреля, а пробные разводки начались с конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU