Пенсионер из Петербурга отдал 130 тысяч рублей за фальшивую скидочную карту

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-29T12:00:08+03:00

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67-летний житель Петербурга заявил в полицию на мошенника, который обманом забрал у него 130 тысяч рублей. Ситуация произошла в Московском районе 28 октября. К пенсионеру подошел незнакомец и представился рекламным сотрудником крупного сетевого гипермаркета. Мошенник предложил «выгодные условия»: скидочную карту и ценный подарок, однако попросил подтвердить платежеспособность. Наивный пенсионер привел незнакомца к себе домой и передал ему 130 тысяч рублей. Взамен он получил два конверта и напутствие отправится в магазин за обещанной скидкой и подарком.

- Придя в магазин, мужчине сообщили, что такого сотрудника у них нет, и подобных акций они не проводят. Когда заявитель открыл конверты, он обнаружил там билеты банка приколов, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас полицейские проводят проверку и разыскивают мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU