2019-10-29T12:00:47+03:00
Происшествия

Двое студентов и безработный избили кассира «Дикси» и украли из магазина алкоголь

Злоумышленники уже попались в руки полиции
Петр КИБЕР
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За кражу нескольких бутылок алкогодя троим юношам грозит до семи лет тюрьмы.За кражу нескольких бутылок алкогодя троим юношам грозит до семи лет тюрьмы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Двое студентов колледжей Петербурга и их 18-летний приятель оказались в руках полиции из-за неуемного желания выпить. Ночью 27 октября молодые люди пришли в магазин «Дикси» на проспекте Культуры, взяли несколько бутылок спиртного, но платить за него не захотели. Пытавшаяся остановить парней кассирша получила несколько ударов в лицо.

- Вызов в дежурную часть поступило в 1:06. Звонившая женщина сообщила о грабеже с применением насилия. По словам потерпевшей, злоумышленники схватили алкоголь с полок, ударили ее и убежали, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывший на место наряд полиции отсмотрел видео с камер наблюдения и по горячим следам задержал всю криминальную троицу. Любителями выпить «на халяву» оказались безработный 18-летний парень, а также 16-летний первокурсник Петровского колледжа и 15-летний ученик Колледжа Отраслевых Технологий.

Теперь все трое стали фигурантами уголовного дела. По статье «Грабеж» с применением насилия молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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