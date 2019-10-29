2019-10-29T12:09:50+03:00
Общество

В ГУП «ТЭК» Петербурга рассказали, в каких районах теплосети требуют ускоренного ремонта

В 2019 году в Северной столице привели в порядок 230 километров труб
Лилия КОЗЛОВА
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В пригородных районах Петербурга продолжается ремонт теплосетейВ пригородных районах Петербурга продолжается ремонт теплосетейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге начался отопительный сезон, однако, еще не все тепломагистрали города приведены в полную боевую готовность. Некоторые из них сейчас требуется ремонтировать в ускоренном режиме, чтобы избежать зимой инцидентов. Об этом во вторник, 29 октября, рассказал генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

- Предприятие не могло нести капитальные затраты до тех пор, пока сети были в аренде у ГУП «ТЭК СПб». Сейчас мы планируем ускоренную реконструкцию теплоэнергетического хозяйства Пригородного района теплоснабжения,- приводит слова главы организации газета «Петербургский дневник».

Всего в межотопительный сезон в Северной столице было проведено порядка 270 гидравлических испытаний, 28 температурных, а также устранено 313 дефектов, которые возникли в это время.

Отмечается, что в текущем году проводилась реконструкция четырех центральных тепловых пунктов, на которые было потрачено коло 150 миллионов рублей, при этом сэкономлено – 7 миллионов. Эти деньги будут направлены на реконструкцию тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов в других районах.

Также в 2019 году в порядок было приведено 230 километров теплосетей. В будущем году планируется на работы выделить 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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