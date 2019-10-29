2019-10-29T13:23:37+03:00
Происшествия

16-летний студент выжил после падения с шестого этажа в Приморском районе

ЧП произошло в одном из домов на Комендантском проспекте
Петр КИБЕР
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16-летний студент выжил после падения с шестого этажа.16-летний студент выжил после падения с шестого этажа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента с падением с высоты 16-летнего юноши, который выпал с шестого этажа и при этом чудом выжил. Подростка экстренно госпитализировали в одну из больниц города.

- В 9:07 28 октября через экстренную службу «112» поступил звонок от матери 16-летнего подростка, которая рассказала о падении сына из окна, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Подростка, который получил множественные травмы, срочно забрали врачи скорой помощи. Уже в стационаре у юноши диагностировали с открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и живота, а также прелом левого бедра.

Сейчас за жизнь ученика одного из городских колледжей продолжают бороться врачи. А сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП.

По предварительным данным, семья подростка полная, на учете в надзорных органах не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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