Петербургский метрополитен объяснил, зачем нужны щетки и полосы на эскалаторе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-29T13:41:46+03:00

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Все пассажиры метрополитена в Петербурге хоть раз обращали внимание на полосы, нанесенные на ступени эскалатора, а также щетки, прикрепленные по бокам балюстрады. Пресс-служба подземки Северной столицы во вторник, 29 октября, рассказала, для чего они все нужны, а также пояснила, что щетки установлены далеко не для того, чтобы чистить об них обувь, как это делают многие.

- Правила требуют, чтобы ограничительные полосы были выполнены ярким, отличительным цветом. В зависимости от цвета настила ступеней на разных типах эскалаторов используются разные цвета ограничительных полос - красный, белый, жёлтый, - пояснили в пресс-службе петербургского метро.

Так, белые полосы можно встретить на эскалаторах старых типов темно-коричневого цвета. Ступени темно-серых подвижных лестниц, установленных в 70-90 годах, ограничение обозначено красным или оранжевым цветом. А на современных эскалаторах серебристо или светло-серого цветов ограничительная линия выделяется желтым цветом.

Что касается щеточек вдоль балюстрады, они нужны для безопасности. Этот ограничитель мешает соприкасаться обуви, одежде и сумкам с неподвижным фартуком, чтобы избежать зацепления и, как следствие, инцидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU