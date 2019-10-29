Нелегальный бутлегер, у которого изъяли 24 тонны алкоголя, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-29T13:47:40+03:00

За перепродажу поддельного спиртного мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Главное следственное управление МВД России оп Петербургу передало в суд дело 52-летнего бизнесмена, которого обвиняют в производстве нелегального алкоголя в крупных масштабах. По версии полиции, мужчина скупал поддельное спиртное, а после перепродавал его с хорошей выгодой. На складе, который арендовал коммерсант, стражи порядка нашли 24 тонны поддельных водки и коньяка.

- Уголовное дело заведено по статье за приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки (акцизных марок - прим.ред.), - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Сам мужчина при этом был не чужд торговле, так как являлся коммерческим директором фирмы по оптовым и розничным продажам продуктов питания, а также алкогольной продукции. Видимо, род деятельности и натолкнул петербуржца на легкий способ заработка.

Действовал он с размахом. Партия поддельного спиртного, которую арестовали полицейские, оценивается в шесть миллионов рублей.

Теперь, за все сомнительные деяния, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU