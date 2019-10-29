Депутаты ЗакСа поддержали инициативу многомиллионных штрафов для грубых чиновников

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-29T13:55:52+03:00

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Парламентарии предложили ужесточить наказание чиновникам за оскорбление граждан. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Старовойтов. В петербургском ЗакСе к идее отнеслись благосклонно. Комиссия по вопросам правопорядка и законности поддержала федеральный законопроект. Об этом член комиссии Алексей Цивилев.

Сейчас за грубость в адрес жителей должностному лицу грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Теперь сумму предлагают увеличить более, чем в десять раз. По новым «расценкам» с чиновника могут взыскать от 300 до 500 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 6 месяцев. Если нелестные высказывания прозвучали во время выступления в СМИ, штраф может варьироваться от 1 до 2 млн рублей. Также в списке «сдерживающих факторов» - угроза потерять должность, принудительные работы и лишение свободы на срок до года.

По мнению парламентариев, такие меры заставят чиновников задуматься о том, как вести себя с гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU