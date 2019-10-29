Семак и Дзюба признаны лучшими в октябре по версии Российской премьер-лиги

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-29T14:37:09+03:00

Главный тренер и нападающий «Зенита» уверенно победили в своих номинациях

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба стали лучшими по итогам октября. Такие данные опроса болельщиков и экспертов приводит Российская футбольная премьер-лига (РПЛ).

- Российская Премьер-Лига совместно с болельщиками и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали лучших по итогам октября. В этом месяц эксперты и болельщики единогласно сошлись во мнении, - сообщает пресс-служба РПЛ.

Самым-самым среди нападающих клубов российского чемпионата уверенно стал Артем Дзюба. На счету форварда четыре забитых мяча и три голевые передачи всего за месяц. Благодаря его усилиям «Зенит» выиграл последние матчи и вышел в лидеры национального первенства.

Не удивительно, что и тренер петербургского клуба также стал лучшим тренером октября. Сергей Богданович привел команду к трем подряд победам, благодаря чему «Зенит» поднялся с пятого места на первое.

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ИСТОЧНИК KP.RU