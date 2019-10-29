2019-10-29T15:28:59+03:00
Происшествия

Приезжий из Африки избил полицейского в Петербурге

Страж правопорядка приехал на вызов, чтобы утихомирить конфликт, но сам попал «под огонь»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении приезжего из Африки, напавшего на сотрудника полицииВ Петербурге возбудили уголовное дело в отношении приезжего из Африки, напавшего на сотрудника полицииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге приезжий из одной из стран Западной Африки стал фигурантом уголовного дела. Вечером в воскресенье, 27 октября, 30-летний мужчина напал на доблестного сотрудника полиции, который приехал исполнять свой служебный долг, утихомирить разразившийся скандал. Однако вместо этого страж правопорядка попал под «горячую руку» африканца.

- Около 11 часов вечера, 27 октября, сотрудник полиции прибыл на вызов для того, чтобы проверить сообщение о скандале. Зайдя в одну из квартир дома 10 по Туристской улице, он встретил агрессивно настроенного 30-летнего гражданина одной из стран Западной Африки. Мужчина не стал церемониться с правоохранителем и нанес ему телесные повреждения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Несмотря на стычку, полицейский таки смог задержать хулигана и доставить его в отдел. Самому сотруднику понадобилась медицинская помощь, после которой он дальше отправился на службу.

В отношении несдержанного заграничного гостя возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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