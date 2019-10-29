Приезжий из Африки избил полицейского в Петербурге
В Санкт-Петербурге приезжий из одной из стран Западной Африки стал фигурантом уголовного дела. Вечером в воскресенье, 27 октября, 30-летний мужчина напал на доблестного сотрудника полиции, который приехал исполнять свой служебный долг, утихомирить разразившийся скандал. Однако вместо этого страж правопорядка попал под «горячую руку» африканца.
- Около 11 часов вечера, 27 октября, сотрудник полиции прибыл на вызов для того, чтобы проверить сообщение о скандале. Зайдя в одну из квартир дома 10 по Туристской улице, он встретил агрессивно настроенного 30-летнего гражданина одной из стран Западной Африки. Мужчина не стал церемониться с правоохранителем и нанес ему телесные повреждения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Несмотря на стычку, полицейский таки смог задержать хулигана и доставить его в отдел. Самому сотруднику понадобилась медицинская помощь, после которой он дальше отправился на службу.
В отношении несдержанного заграничного гостя возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU