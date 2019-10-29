Инженеры оказались самыми востребованными на рынке труда в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-29T15:39:21+03:00

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Эксперты рынка труда в очередной раз составили список наиболее востребованных профессий. И результаты оказались удивительными. Если раньше в условном ТОПе находились программисты и прочие «айтишники», то сейчас в него внезапно ворвались инженеры.

- На долю Петербурга приходится 11% предложений о работе для инженеров по стране. По этому показателю город на Неве уступает только Москве, где публикуется 21,1% таких вакансий, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на рекрутинговое агентство HeadHunter.

При этом инженеры нужны как в сфере высоких технологий, так и на обычном производстве. Это стало результатом как развития промышленности, так и перекоса 90-2000-х годов, когда все шли учиться на юристов, финансистов и гуманитарные профессии, а «синие воротнички» казались неинтересными.

Теперь старое поколение профессионалов ушло и заменить его некем. По сравнению с 2013 годом число вакансий инженера в Петербурге выросло в два с половиной, а по Северо-Западу – более, чем в четыре раза.

Чаще всего работодатели ищут инженеров-конструкторов и проектировщиков, инженеров производственно-технического отдела, инженеров по качеству и инженеров-технологов.

Средняя зарплата, на которую ищут инженеров - от 50 до 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU