Инженеры оказались самыми востребованными на рынке труда в Петербурге
Эксперты рынка труда в очередной раз составили список наиболее востребованных профессий. И результаты оказались удивительными. Если раньше в условном ТОПе находились программисты и прочие «айтишники», то сейчас в него внезапно ворвались инженеры.
- На долю Петербурга приходится 11% предложений о работе для инженеров по стране. По этому показателю город на Неве уступает только Москве, где публикуется 21,1% таких вакансий, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на рекрутинговое агентство HeadHunter.
При этом инженеры нужны как в сфере высоких технологий, так и на обычном производстве. Это стало результатом как развития промышленности, так и перекоса 90-2000-х годов, когда все шли учиться на юристов, финансистов и гуманитарные профессии, а «синие воротнички» казались неинтересными.
Теперь старое поколение профессионалов ушло и заменить его некем. По сравнению с 2013 годом число вакансий инженера в Петербурге выросло в два с половиной, а по Северо-Западу – более, чем в четыре раза.
Чаще всего работодатели ищут инженеров-конструкторов и проектировщиков, инженеров производственно-технического отдела, инженеров по качеству и инженеров-технологов.
Средняя зарплата, на которую ищут инженеров - от 50 до 65 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU