2019-10-29T15:50:53+03:00
Происшествия

Обиженный работник автосервиса в Санкт-Петербурге набросился с ножом на дерзкого коллегу

Кровавая история произошла в Приморском районе
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В Петербурге в Приморском районе обычные рабочие споры закончились поножовщиной. Кровавая история произошла 28 октября в одном из автосервисов. Туда для общения наведался бывший сотрудник, который услышал нелестные отзывы о своей работе на этом месте. Критику молодой человек воспринял неадекватно: в ответ он схватился за нож и нанес обидчику четыре ножевых ранения. 23-летний пострадавший выбежал на улицу, где его заметили очевидцы и вызвали скорую и полицию.

Раненого молодого человека госпитализировали с колото-резаными ранами грудной клетки и живота. А сам обидчик скрылся в неизвестном направлении.

- Установлено, что пострадавший – уроженец Украины. В Петербурге он находится всего полтора месяца, но уже был оштрафован за нецензурную брань в общественных местах, - комментируют полицейские.

Возможно, именно не умение подбирать выражения и стало причиной конфликта. Сейчас полицейские разыскивают сбежавшего парня для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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