2019-10-29T16:09:29+03:00
Общество

70-летних петербуржцев чиновники будут принимать без очереди

Закон о новом режиме работы властей подписал губернатор города Александр Беглов
Петр КИБЕР
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Пожилые петербуржцы смогут попасть на прием к чиновникам почти без очередей.Пожилые петербуржцы смогут попасть на прием к чиновникам почти без очередей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уже через десять дней жители Петербурга, которым исполнилось 70 и больше лет, смогут попасть на прием к чиновникам различного масштаба практически без очередей. Распоряжение о том, что принимать пожилых людей в первую очередь, подписал губернатор Северной столицы.

- Необходимость мер обоснована тем, что жители города, достигшие 70-летнего возраста, нуждаются в особой социальной поддержке и дополнительных гарантиях защиты их прав и интересов, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Сегодня, 29 октября, документ был опубликован на официальном интернет-сайте Смольного, а через десять дней, по закону, он вступит в силу.

Таким образом, уже на следующей неделе право на личный прием в первоочередном порядке руководителями органов государственной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга получит значительное число горожан «серебряного возраста».

И отвертеться от общения с людьми у чиновников точно не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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