После первого снегопада в Петербурге прошла проверка готовности коммунальных служб к зиме

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-29T19:35:03+03:00

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Минувшая зима 2018-2019 года тяжело прошла в Петербурге. После первого снегопада в ночь на вторник, 29 октября, сразу же взбодрила городские власти, которые отправились на инспекцию для того, чтобы определить готовность коммунальных служб к зиме. Правительство отсмотрело технику, перепроверило, готовность и укомплектованность рабочих к будущему сезону, а также снегоплавилен.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первые сугробы, Беглов пересчитывает снегоуброчную технику и снегоплавильни, а октябрь бьет рекорды по осадкам 00:00 00:00

- Одна такая снегоплавильная установка позволяет за сезон собрать около 100 тысяч тонн песка и 150 тысяч тонн мусора. Это большой объем, который мог попасть со снегом в наши водоемы, - отметил глава Петербурга Александр Беглов.

Этой зимой бороться со снегом будут 11 снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных. Отмечается, что увеличится количество точек для складирования осадков с 100 до 150.

Этой зимой чистить Северную столицу от снега предстоит 1,7 тысячам единицам уборочной техники, 471 из которых были куплены в этом году за 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU