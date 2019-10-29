2019-10-29T19:35:03+03:00
Общество

После первого снегопада в Петербурге прошла проверка готовности коммунальных служб к зиме

Чистить улицы города будут 1,7 тысяч автомобилей уборочной техники
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
После первого снегопада правительство Петербурга проверило готовность к зимеПосле первого снегопада правительство Петербурга проверило готовность к зимеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Минувшая зима 2018-2019 года тяжело прошла в Петербурге. После первого снегопада в ночь на вторник, 29 октября, сразу же взбодрила городские власти, которые отправились на инспекцию для того, чтобы определить готовность коммунальных служб к зиме. Правительство отсмотрело технику, перепроверило, готовность и укомплектованность рабочих к будущему сезону, а также снегоплавилен.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первые сугробы, Беглов пересчитывает снегоуброчную технику и снегоплавильни, а октябрь бьет рекорды по осадкам

00:00
00:00

- Одна такая снегоплавильная установка позволяет за сезон собрать около 100 тысяч тонн песка и 150 тысяч тонн мусора. Это большой объем, который мог попасть со снегом в наши водоемы, - отметил глава Петербурга Александр Беглов.

Этой зимой бороться со снегом будут 11 снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных. Отмечается, что увеличится количество точек для складирования осадков с 100 до 150.

Этой зимой чистить Северную столицу от снега предстоит 1,7 тысячам единицам уборочной техники, 471 из которых были куплены в этом году за 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украсть за 15 секунд: Невозмутимая молодежь стащила электросамокат из ТРК «Атмосфера»
На субботнем матче «Зенита» с ЦСКА арбитрам поможет система VAR
Полицейский-взяточник позволял вести незаконную торговлю у станции метро «Девяткино»
Мокрый снег и дождь в Петербурге превысили в полтора раза норму осадков для октября
В Приморском районе вспыхнул огнем двухэтажный дом на 700 «квадратов»
Смольный закончил установку всех «говорящих» светофоров в этом году
В Петербурге снесли скромную шиномонтажку и маленький продуктовый павильон
«Гринпис» перечислил берега водных объектов Петербурга, которые напрочь загрязнены пластиком
Погиб наш младший член семьи: В Карелии медведь пришел в город и разорвал собаку на глазах ее хозяев
Антикварный салон в Петербурге опечатали после обысков по делу о контрабанде
31-летнюю петербурженку, пролежавшую неделю в коме, самолетом перевезли из Антальи в Петербург
Школа в Приморском районе едва не утонула в фекалиях из-за забивших канализацию тряпок
Петербуржец отсидит три года за жестокое избиение школьника
Кубковые игры непредсказуемы: Семак рассказал о подготовке «Зенита» к встрече с «Томью»
После гибели двух человек на судоремонтном заводе завели уголовное дело
Ради него отключили высоковольтную линию: В Ленобласти спасли кота Кирюшу, неделю просидевшего на дереве
Продажи новых автомобилей в Петербурге продолжают падать уже который месяц
Машина влетела во входную дверь школы на набережной канала Грибоедова
Ночью в Ленобласти температура воздуха упадет до - 10 градусов
В Ленобласти директор дома престарелых потратила 600 тысяч бюджетных рублей на свои нужды
В Петербурге протестируют беспилотный автомобиль