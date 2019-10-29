В Петербурге протестируют беспилотный автомобиль

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-29T16:34:15+03:00

Именно такой автомобиль выйдет на петербургские ороги в следующем году. Фото: "КП-Уфа"

Машину выпустят на городские дороги уже в следующем году

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Будущее наступает. Если лет 30-40 назад разговоры о беспилотном транспорте были уделом писателей-фанатстов, то сейчас автономные автомобили начинают выходить на дороги. Пока их использование ограничивает закон, однако тестовые машины все чаще колесят по российским городам. В 2020 такие испытания пройдут и в Петербурге.

- Беспилотный автомобиль будет протестирован на дорогах общего пользования на Невском и Литейном проспектах, а также в Купчино, в районе Черной речки, а также линиях Васильевского острова, ЗСД и КАД, - рассказал ТАСС представитель компании НТИ «Автонет», которая занимается развитием беспилотного транспорта в России.

Надо сказать, что разработчиками оборудования и программного обеспечения стала петербургская компания «Старлайн». По словам создателей авто, даже без водителя машина будет полностью соблюдать правила дорожного движения, а чтобы выделить автономный транспорт в потоке, на заднее стекло наклеят специальный знак: буква «А» в красном треугольнике.

В перспективе беспилотными планируют сделать грузовики, в том числе курсирующие между городами.

ИСТОЧНИК KP.RU