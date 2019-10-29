В Ленобласти директор дома престарелых потратила 600 тысяч бюджетных рублей на свои нужды
Директор Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ленобласти пошла под суд за растрату бюджетных средств. Следователи установили, что, пользуясь своим служебным положением, она вместе с подельниками присвоила себе 660 тысяч рублей, которые принадлежали организации и были выделены на ее нужды.
- По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года они перевели сумму в счет оплаты 9 договоров за услуги, которые фактически не были выполнены, - комментируют в Следственном комитете по Ленинградской области.
Заведено уголовное дело по статье - растрата в крупном размере, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Подозреваемую уже задержали. Сейчас решается вопрос о поимке соучастников по делу, а также устанавливаются дополнительные обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU