Ночью в Ленобласти температура воздуха упадет до - 10 градусов

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-29T16:51:42+03:00

До - 10 градусов похолодает в ночь на 30 октября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Морозы пришли в Петербург и Ленинградскую область. В ночь на среду, 30 октября, в регионе Северной столице температура воздуха опустится до минус 10 градусов по Цельсия. В городе после полуночи ожидается немного потеплее, до минус -1-3 градусов.

- В среду, 30 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. После ночных заморозков до минус 10 градусов, на дорогах образуется гололед, который немного оттает к полудню. Днем в регионе ожидается температура в районе от минус 3 до плюс 2 градусов, - сообщили в управлении МЧС по 47-му региону.

В Петербурге в ночь на среду также ожидаются небольшие заморозки: минус 1-3 градусов, в окрестностях до минус 6. Правда, днем особо не распогодится, температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до плюс 2 градусов тепла.

В течение текущей недели в городе и области ожидаются небольшие осадки, чаще всего в виде мокрого дождя со снегом. Относительно теплая ночь петербуржцев ждет в пятницу, 1 ноября, когда отметка на столбике термометра застынет на нуле.

ИСТОЧНИК KP.RU