2019-10-29T17:12:49+03:00
Происшествия

Машина влетела во входную дверь школы на набережной канала Грибоедова

Серебристый автомобиль вылетел на тротуар, после того, как его подрезал таксист
Лилия КОЗЛОВА
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Иномарка влетела в здание школы на углу Вознесенского и канала ГрибоедоваИномарка влетела в здание школы на углу Вознесенского и канала ГрибоедоваФото: СОЦСЕТИ
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В самом центре Петербурга на углу набережной канала Грибоедова и проспекта Вознесенского произошла авария со зданием. Около четырех часов дня во вторник, 29 октября, автомобиль такси и иномарка KIA не поделили дорогу, от чего вторая вылетела на тротуар и врезалась на скорости прямо в дом, стоящий на углу, в котором располагается школа.

- Таксист ехал по встречной и подбил KIA, которая въехала в школу, - рассказал в соцсети очевидец ДТП.

Повезло, что в момент аварии на тротуаре не было людей, поэтому никто не пострадал. Школьников тоже не задело, так как 28 октября у детей начались осенние каникулы, поэтому двери учебного заведения были закрыты.

Автомобилисты тоже не сильно пострадали. Въехавшая в стену машина немного помяла передний бампер. Меньше повезло такси – куски корпуса брендового автомобиля разлетелись по набережной.

На данный момент на месте ДТП работают дорожные инспекторы, которые выяснят причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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