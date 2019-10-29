Ради него отключили высоковольтную линию: В Ленобласти спасли кота Кирюшу, неделю просидевшего на дереве
Волонтеры отряда «Кошкиспас» 29 октября помогли очередному мурлыке, попавшему в беду. В этот раз героем стал очаровательный рыжий кот по кличке Кирюша. Животное неделю просидело на высоченном дереве, куда его загнали собаки. Хозяева Кирюши несколько дней звали любимца домой, но тот ни в какую не шел - слишком страшно было спускаться. На шестой день стало понятно, что кота нужно срочно снимать - иначе погибнет.
- Он жалобно мяукал - аж сердце сжималось в груди, - вздыхает хозяйка Кирюши Светлана Тимофеева. - Тогда мы позвонили в службу спасения животных «Кошкиспас», и они его сняли. Сделать это было не просто, ведь рядом с деревом проходила высоковольтная линия. Хорошо, что удалось договорится об ее отключении и уже тогда началась операция по спасению нашего кота.
Сейчас Кирюша находится дома, отходит от шока, много кушает и на улицу пока больше не просится.
Сейчас кот Кирюша находится у себя дома, отходит от шока и отогревается. Фото: Светлана Тимофеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU