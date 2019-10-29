2019-10-29T18:30:15+03:00
Происшествия

Петербуржец отсидит три года за жестокое избиение школьника

Адвокат просил смягчения приговора, но судья остался непреклонен
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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За нанесенные побои школьнику петербуржец проведет три года в колонии.За нанесенные побои школьнику петербуржец проведет три года в колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Петербурга признали виновным в драке с несовершеннолетним. Такое решение сегодня, 29 октября, вынес Красносельский районный суд. Сама же история произошла в апреле 2019 в Колпине. Тогда из-за неприязни друг к другу мужчина и школьник вступили в конфликт. Оппонент повзрослее освирепел и нанес парню удары кулаками, ногами и твердым предметом не менее 4 ударов в голову, не менее 1 удара по телу и 1 удара в область правого коленного сустава. По словам врачей, здоровью школьника был причинен тяжкий вред.

Обвиняемый свою вину признал. Однако его адвокат просил смягчение приговора, но суд остался непреклонен.

- По совокупности приговоров мужчина проведет 3 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него 50 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда, - комментируют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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