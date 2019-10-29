Антикварный салон в Петербурге опечатали после обысков по делу о контрабанде

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-29T19:02:52+03:00

Антикварный салон на Владимирском опечатали после обысков по делу о контрабанде. Фото: Александр ГРЕБЕННИКОВ

В нем нашли более 800 нелегальных предметов старины из Европы

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В Санкт-Петербурге работу антикварного салона сегодня, 29 октября, остановил следственный комитет. Магазин со старинными предметами, который располагается на Владимирском проспекте, 4 попал под расследование уголовного дела по статье – «контрабанда стратегически важных культурных ценностей».

- Обыски тесно перекликаются с ранее возбужденным делом по статье «получение взятки» в отношении сотрудников Шкиперского таможенного поста. Таможенники получали взятки за разрешение незаконно ввозить на территорию России предметы художественного, археологического и исторического достояния, - пишут «Невские новости».

Следователи убеждены, что более 800 предметов старины из Европы оказались на прилавках на территории России и в частности Санкт-Петербурга незаконно. Сотрудники ведомства после проверки описали все предметы старины и опечатали антикварный салон.

ИСТОЧНИК KP.RU