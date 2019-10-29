Антикварный салон в Петербурге опечатали после обысков по делу о контрабанде
В Санкт-Петербурге работу антикварного салона сегодня, 29 октября, остановил следственный комитет. Магазин со старинными предметами, который располагается на Владимирском проспекте, 4 попал под расследование уголовного дела по статье – «контрабанда стратегически важных культурных ценностей».
- Обыски тесно перекликаются с ранее возбужденным делом по статье «получение взятки» в отношении сотрудников Шкиперского таможенного поста. Таможенники получали взятки за разрешение незаконно ввозить на территорию России предметы художественного, археологического и исторического достояния, - пишут «Невские новости».
Следователи убеждены, что более 800 предметов старины из Европы оказались на прилавках на территории России и в частности Санкт-Петербурга незаконно. Сотрудники ведомства после проверки описали все предметы старины и опечатали антикварный салон.
ИСТОЧНИК KP.RU