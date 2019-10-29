2019-10-29T18:48:42+03:00
Общество

Школа в Приморском районе едва не утонула в фекалиях из-за забивших канализацию тряпок

Прочищать засор пришлось специалистам «Водоканала»
Петр КИБЕР
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Комки тряпок забили канализацию в одной из школ Приморского района. Фото: "Водоканал"Комки тряпок забили канализацию в одной из школ Приморского района. Фото: "Водоканал"
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Едва не потонула в фекалиях одна из общеобразовательных школ Приморского района Санкт-Петербурга. Вода в раковинах и, что страшнее, в унитазах, перестала уходить, а трубы в подвалах подозрительно зашумели. За помощью руководство образовательного учреждения обратилось к специалистам. А те проверили канализацию и нашли в ней неприятный сюрприз.

- При обследовании и промывке сетей были обнаружены крупные скопления тканных материалов, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

«Тканными материалами» деликатно названы простые тряпки, которые в канализацию смывали в соседнем детском саду и в самой школе, из которой и попросили о помощи. Устранившие засор сантехники объяснили учителям и воспитателям, что так делать не надо. Иначе в следующий раз «потонут» не только они, но и гимназия, расположенная неподалеку.

В «Водоканале» напоминают, что смывать в унитаз можно только растворимую водой туалетную бумагу. А вот газеты, тряпки и вылитый со сковородки жир очень любят «подружиться» в трубах и забить канализацию намертво. Это приводит не только к бытовым неприятностям, но и дорогому ремонту насосных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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