2019-10-29T19:44:50+03:00
Общество

«Гринпис» перечислил берега водных объектов Петербурга, которые напрочь загрязнены пластиком

Защитники природы отчитались о загрязнении водных объектов в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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От пластика больше всех страдает Невская губа и Нева. Фото: greenpeace.ruОт пластика больше всех страдает Невская губа и Нева. Фото: greenpeace.ru
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«Гринпис» провел «пластиквотчинг» берегов некоторых водных объектов в Санкт-Петербурге. Термин обозначает наблюдение и изучение пластика на различных природных территориях. 18 таких проверок прошли в Северной столице. За полтора месяца школьники, студенты, экологи и сотрудники компаний собирали и считали одноразовый пластик на берегах некоторых водных объектов Петербурга.

- Наиболее загрязненными оказались берега Невской губы. Там в собранном мусоре доля пластика составила более 70%. Самые опасные точки – Петергоф, поселки Стрельна, Озерки и Комарово, а также сам Петербург, - передает пресс-служба защитников природы.

Также в «Гринпис» остались недовольны обнаруженным пластиком у берегов Невы, Шуваловского карьера и Фонтанного пруда в Московском парке Победы. Всего в России экологи собрали и рассортировали около 230 тысяч фрагментов мусора, из которых почти 70% оказались пластиком. В числе главных загрязнителей – окурки, пакеты, бутылки и крышки. В «Гринпис» отмечают, что сейчас в стране есть запрос на законодательное ограничение одноразового пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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